شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال معهد بوتانتان للطب الحيوي، على تويتر، إن العلماء تعرفوا على السلالة في مدينة سوروكابا بالقرب من ساو باولو، فيما يجرون مزيدا من الأبحاث حول الطفرة التي تشبه السلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.

وتم اكتشاف السلالة لدى امرأة تبلغ من العمر، 34 عاما، حيث كانت لديها أعراض طفيفة، وهي لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البلاد، حسبما أفاد الموقع الإخباري "جي 1".