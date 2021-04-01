عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خرق جديد للهدنة في ليبيا.. طائرة تركية تهبط بالوطية

الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365

كشف موقع إيتاميل رادار "itamilradar" المتخصص برصد حركة الطيران استئناف أنقرة الجسر الجوي مع ليبيا في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.



وأكد الموقع العسكري الإيطالي أن القوات الجوية التركية سيرت اليوم الأربعاء رحلة جوية بين تركيا وليبيا.

وأوضح الموقع أن طائرة من طراز إيرباص A400M (Reg. 18-0094 - Callign TUAF221) غادرت أنقرة في الساعة 08:50 بتوقيت وسط أوروبا وهبطت في قاعدة الوطية المحتلة في الغرب الليبي نحو الساعة 12:45.

وجندت تركيا في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، أكثر من 18 ألف مرتزق سوري،أعيد منهم نحو 10,750 بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها، قاعدة الوطية.

وتأتي هذه الرحلة رغم تصريحات أممية وليبية رافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر الماضي.

ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة 5+5 العسكرية الليبية 23 أكتوبر الماضي في جينيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.

وفي وقت سابق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ان هناك إجماعا ليبيا على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.

وأكد أن هذا البلد "ليبيا" ما زال مليئا بالوجود الخارجي غير المرغوب ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا،الخميس الماضي أن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وأن بقاءهم غير مقبول.