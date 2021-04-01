اخبار العالم

الهند.. إعطاء أكثر من 64 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. إعطاء أكثر من 64 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت السلطات الصحية في الهند بإعطاء 64.4 مليون جرعة لقاحات ضد فيروس حتى الآن، منذ أن بدأت حملة التطعيم ضد الفيروس قبل 11 أسبوعا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية،

وبلغ معدل التطعيم في البلاد نحو 1.76 مليون جرعة يوميا، فيما أشارت وكالة "بلومبرج" أنه بهذا المعدل، سيستغرق الأمر3 سنوات لتغطية 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.

واستقر عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 12.1 مليون حالة، والوفيات 162 ألفا و468 وفاة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا