شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. إعطاء أكثر من 64 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت السلطات الصحية في الهند بإعطاء 64.4 مليون جرعة لقاحات ضد فيروس كورونا حتى الآن، منذ أن بدأت حملة التطعيم ضد الفيروس قبل 11 أسبوعا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية،

وبلغ معدل التطعيم في البلاد نحو 1.76 مليون جرعة يوميا، فيما أشارت وكالة "بلومبرج" أنه بهذا المعدل، سيستغرق الأمر3 سنوات لتغطية 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.

واستقر عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 12.1 مليون حالة، والوفيات 162 ألفا و468 وفاة.