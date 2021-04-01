شكرا لقرائتكم خبر عن رقما قياسيا.. أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 3869 حالة وفاة خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في برازيليا، الأربعاء، محطمة الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق البالغ 3780 حالة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تخطي البرازيل حاجز الثلاثة آلاف وفاة يوميا بالفيروس، لأول مرة.

وتبلغ حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد حاليا 321 ألفا و515 وفاة، إلى جانب أكثر من 12.7 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.