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رقما قياسيا.. أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في البرازيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا للوفيات اليومية بفيروس بتسجيل 3869 حالة وفاة خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في برازيليا، الأربعاء، محطمة الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق البالغ 3780 حالة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تخطي البرازيل حاجز الثلاثة آلاف وفاة يوميا بالفيروس، لأول مرة.

وتبلغ حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد حاليا 321 ألفا و515 وفاة، إلى جانب أكثر من 12.7 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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