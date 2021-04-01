شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. إنهاء الإغلاق الصحي في مدينة بريسبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية، أنه من المقرر رفع الإغلاق المفاجئ في مدينة بريسبان، الذي تم فرضه بسبب مجموعة محلية من حالات انتقال فيروس كورونا المجتمعية، اليوم الخميس.

وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أناستاسيا بالاشزوك، إن الإغلاق سيرفع منتصف النهار بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن بعض تدابير السلامة المؤقتة ستظل سارية في الولاية بأكملها.

وتم إغلاق "بريسبان" يوم الاثنين، بعد تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محليا خلال الليل، كما تم اكتشاف السلالة البريطانية الجديدة للفيروس.

واكتشفت السلطات الصحية ثماني حالات أخرى انتقلت محليا يوم الثلاثاء، وحالتين يوم الأربعاء وواحدة اليوم الخميس، بجانب 82 حالة نشطة في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند، التي سجلت ما مجموعه 1477 إصابة منذ بداية الجائحة، وتوفي ستة أشخاص.

وعلى صعيد العموم، سجلت أستراليا حوالي 29 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 900 حالة وفاة بشكل إجمالي.