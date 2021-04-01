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السعودية والعراق يطلبان من دول الجوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):
طالبت المملكة العربية والعراق دول الجوار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الأمير ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس.

وذكر بيان مشترك صدر عقب اللقاء أن الجانبين السعودي والعراقي "اتفقا على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما اتفق الجانبان على "ضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات وأسبابها، والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام".

وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء العراقي دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

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