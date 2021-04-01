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بسبب طرد مشبوه.. إخلاء مبنى ملحق بالكونجرس الأمريكي

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محمد الفلاح - بسبب طرد مشبوه.. إخلاء مبنى ملحق بالكونجرس الأمريكي

الخميس 1 أبريل 2021

أفاد موقع "إي بي سي نيوز" الأمريكي، الأربعاء، بإخلاء مبنى ملحق بالكونجرس الأمريكي بعد اكتشاف طرد مشبوه.

 

وذكر المصدر أن السلطات الأمنية قامت بإخلاء مبنى "مكتب بيت رايبورن"، الملحق بـ"الكابيتول"، بسبب طرد مشبوه.

 

وقالت مصادر أمنية لـ"إي بي سي نيوز" إن شرطة الكابيتول طوقت مبنى مكتب الكونجرس الخاص بمجلس النواب في حي "الكابيتول هيل"، مشيرة إلى أنه تم العثور على الطرد المشبوه خارج الغرفة رقم 2043.

 

وأوضحت المصادر أنه تمت إعادة فتح المنطقة منذ ذلك الحين، كما ستقوم السلطات الأمنية بفحص جميع الغرف الأخرى.

 

ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى بشأن الطرد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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