شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​«السلالة البريطانية» تمثل 90% من إصابات كورونا بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

واستدل المعهد بالاختبارات التي أجريت في الفترة من 22 إلى 28 مارس، موضحا أن نسبة الحالات المصابة بالسلالة (بي 117) وصلت إلى 88% في البلاد.

وأشار إلى أن نسبة حالات الإصابة بهذه السلالة في ارتفاع مستمر، وشدد على أن انتشارها مثير للقلق لأنها "أكثر عدوى بشكل ملحوظ وربما تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالات الأخرى وفقا لمعرفتنا السابقة".

ويعني هذا أنه من المحتمل حدوث زيادة أخرى في حالات الإصابة بالفيروس.