شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم 854 ألف جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة إن مصر تسلمت أمس الأربعاء 854400 جرعة لقاح من إنتاج شركة أسترا زينيكا للوقاية من فيروس كورونا في إطار اتفاقية كوفاكس.

تأتي الجرعات ضمن 40 مليون جرعة من المقرر أن تتسلمها مصر عبر (جافي).

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن لقاح أسترا زينيكا "حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية".

وأضاف: "تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".