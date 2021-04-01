شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 676 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 665 أول أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 496097 حالة.

كما سجل المغرب خمس حالات وفاة جديدة نزولا من ست أول أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس 8818 حالة.

وتعافت 198 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 483363، بنسبة شفاء بلغت 97.4 في المائة.

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، أربعة ملايين و315 ألفا و800 شخص. كما حصل على الجرعة الثانية ثلاثة ملايين و674 ألفا و251 شخصا.