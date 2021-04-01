في 7 سنوات.. كوريا الجنوبية تتسلح بمروحيات هجومية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية، شراءها المزيد من الطائرات المروحية الهجومية المتقدمة بحلول عام 2028 تقدر قيمتها بـ2.81 مليار دولار أمريكي.

وبحسب لإدارة برنامج اقتناء الدفاع الكورية الجنوبية فإن لجنة تعزيز مشروع الدفاع برئاسة الوزير "سوه ووك" وافقت على خطة لاستيراد نحو 36 مروحية قتالية كبيرة، بحسب وكالة يونهاب.

وقامت كوريا الجنوبية بنشر 36 طائرة مروحية من طراز "بوينغ AH-64E أباتشي" في إطار الجولة الأولى من المشروع، حتى عام 2021.



وقال مسؤول في إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكوري الجنوبي: "سنبدأ في إجراءات تحديد النوع الدقيق للمروحيات واختيار الشركة لشراء المروحيات الهجومية".

ولفت إلى أن الزيادة في الميزانية كانت بسبب التضخم وضرورة إضافة بعض المعدات والمرافق، مؤكدا أن "مشروع الدفعة الثانية يهدف إلى تعزيز عمليات القوات البرية للمناورات الهجومية".

كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت أيضًا تطوير طائرة هليكوبتر لإزالة الألغام بتقنيات محلية، حيث سيتم ضخ ما مجموعه 850 مليار وون في المشروع الذي سيتم إطلاقه في العام المقبل حتى عام 2030.

ومن المتوقع أن يعتمد النموذج المتصور على مروحية "مارينون"، وهي البديل البحري للطائرة المروحية "KUH-1 Surion"، وفقًا للمسؤولين.



كما قررت مواصلة المشروع الجاري لبناء الجيل التالي من المدمرات المجهزة بنظام "Aegis"، والتي تسمى "غوانغايتو العظيم-III، بعد أن بدأ بناء أول سفينة في الشهر الماضي.

وتعمل كوريا الجنوبية على تأمين ما مجموعه ثلاث مدمرات من تلك الفئة بحلول عام 2028، وبميزانية قدرها 3.9 تريليون وون.