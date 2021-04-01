شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة انقلاب في النيجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قبل 24 ساعة من تنصيب الرئيس المنتخب، كشفت مصادر موثوقة إحباط محاولة انقلابية في النيجر أمس (الأربعاء)، واعتقال عسكريين متورطين، وأكدت المصادر أن المجموعة الانقلابية لم تتمكن من الاقتراب من القصر الرئاسي، وأن الوضع بات «تحت السيطرة».

وقالت المصادر، إن الرئيس المنتهية ولايته محمد يوسوفو وعائلته والرئيس المنتخب محمد بازوم لم يصابوا بأي أذى وكانوا داخل القصر الرئاسي عندما جرت محاولة السيطرة عليه. وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا «إطلاق نار كثيف» بالأسلحة الثقيلة ليل (الثلاثاء /‏ الأربعاء)، قرب مقر الرئاسة في نيامي واستمر 15 دقيقة. وبحسب صحيفة «اكتونيغر» الإلكترونية فإن إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة سمع قرب الرئاسة والأحياء الأخرى في وسط المدينة. يذكر أن الرئيس الجديد محمد بازوم والمقرب من الرئيس المنتهية ولايته محمد يوسوفو، ستجري مراسم تنصيبه اليوم (الخميس)، إلا أن منافسه الرئيس السابق ماهمان عثمان يحتج على نتائج الانتخابات. ودعا إلى مسيرات سلمية في أنحاء البلاد، لكن سلطات العاصمة نيامي حظرت المسيرة التي كان يرتقب أن تنظمها المعارضة أمس.