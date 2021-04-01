الصحة العالمية تحذر من التجمعات الدينية بأماكن مغلقة مع اقتراب عيد الفصح وشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - سويسرا - (أ ش أ)

شددت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، على ضرورة عدم تنظيم تجمعات في الأماكن المغلقة بمناسبات دينية مع اقتراب عيد الفصح وشهر رمضان المبارك، فيما نصحت بإجراء "أي احتفالات دينية في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك".

وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيان أوردته قناة" فرانس 24" الفضائية، من التجمعات في الأماكن المغلقة، خشية أن يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الذي عاود الانتشار عبر العالم من خلال السلالات الجديدة، موضحة أن "البلدان التي تشهد عدوى مجتمعية واسعة للفيروس، ينبغي النظر بجدية في اللقاءات الافتراضية وإرجاء التجمعات أو تقليص أعداد المجتمعين".

وأضاف البيان "بغض النظر عن الموقع، يجب أن تقام أي احتفالات دينية في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك، أو أن تكون محدودة من حيث الحجم والمدة، مع مراعاة التباعد الجسدي والتهوية ونظافة اليدين واستخدام الأقنعة"، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يحيي الناس الاحتفالات الدينية مع الأشخاص الذين يعيشون معهم وتجنب لقاء أشخاص آخرين خاصة إذا كانوا يشعرون بأعراض مرضية أو هم في حجر صحي".

وشدد البيان على أن "التجمعات الداخلية، حتى تلك الأصغر من حيث العدد، يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص".

ويخشى الخبراء أن يتخلى الناس عن حذرهم خلال الاحتفال بالأعياد الدينية، في الوقت الذي تفرض فيه العديد من الدول قيودا في محاولة لكبح ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ويحتفل المسيحيون بعيد الفصح في الأيام المقبلة، في حين يبدأ المسلمون صيام شهر رمضان المبارك قبيل منتصف أبريل المقبل