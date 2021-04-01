الجزائر / سجن صحفي 6 أشهرٍ بتهمة التشهير

اسماعيل عبد الحي - قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن صحفي ستّة أشهر مع النفاذ بتهمة التشهير برئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، حسب ما أعلن لـ"فرانس برس" وكيل الدفاع عن المدان.

وقال المحامي عبد الله هبول إنّ محكمة سيدي امحمد حكمت على موكّله عبد الحكيم ستوان "بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ".

وكانت النيابة العامة قد طلبت للمتّهم عقوبة السجن لمدة 18 شهرا.

وبما أنّه موقوف منذ 20 أكتوبر، فإنّ ستوان سيخرج من السجن في 20 أفريل بعد إنتهاء فترة محكوميّته.

وستوان هو رئيس تحرير موقع إخباري باللغة العربية يدعى "السفير" وقد حوكم بطلب من وزارة الإعلام بتهم "المساس بحرمة الأشخاص" و"القذف ونشر أخبار مغرضة" و"الشروع بالتهديد بالتشهير" و"نشر صور في متناول الجمهور متحصّل عليها بطرق غير قانونية".

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" المعنيّة بالدفاع عن الصحافيين، فإنّ ستوان لوحق قضائيا بسبب مقال كتبه في موقعه ورد فيه أنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أقام علاقة خارج إطار الزواج.

وكانت "مراسلون بلا حدود" قد قالت إنّ العقوبة التي طلبتها النيابة العامة بحق المتّهم "غير متناسبة" ودعت السلطات للإفراج عنه فورا.

وكالات