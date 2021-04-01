البحرين تعلن موقفها الرسمي من استضافة 'خليجي 25'

وانتشرت انباء تفيد بأن الاتحاد البحريني سينافس العراق على استضافة البطولة.

وفي هذا الصدد، أكد الامين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، ابراهيم البوعينين في تصريح لبرنامج "سوبر" تابعته الخليج 365 ان "الاتحاد البحريني لكرة القدم لم يتقدم بملف استضافة بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين".



واوضح ان "الاتحاد البحريني يدعم ملف العراق لاستضافة البطولة"، واصفاً الملف بـ"المتكامل"، مستذكراً بطولة غرب اسيا الاخيرة في البصرة والحضور الجماهيري المميز فيها.

يذكر ان العراق بات المرشح الوحيد لاستضافة "خليجي 25"، بعد انسحاب قطر لفسح المجال امام بلاد الرافدين لاستضافة البطولة.