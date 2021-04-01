الكاظمي: إقرار الموازنة خطوة مهمة رغم الملاحظات

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، أن إقرار البرلمان للموازنة اليوم خطوة مهمة رغم الملاحظات.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، إن "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار".

واعتبر الكاظمي أن "‏نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا"، معرباً عن تطلعه إلى "استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".