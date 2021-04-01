مجلس النواب يصوت على إضافة مادة جديدة بمشروع الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب، الاربعاء، على إضافة مادة جديدة في مشروع الموازنة لعام 2021.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم التصويت على اضافة مادة جديدة بدلاً عن المادة 41 من قانون الموازنة، والتي تنص على أن تلتزم وزارتي المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الاراضي المتبرع بها من اشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على الاراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ لبدء انشاء المشروع بوجود اقرار المتبرع".

وعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسة للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021.