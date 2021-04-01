برلمان ميانمار .. "مخلوع" يخطط لتشكيل حكومة وحدة وطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطط برلمان ميانمار، الذي أطاح به الجيش في الأول من فبراير/شباط، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وقد كشف عن هذه الخطوة بيان صادر عن إدارة موازية من حلفاء رئيسيين للزعيمة المدنية المحتجزة أون سان سو تشي.

وبحسب البيان فإن الحكومة الجديدة ستكون ائتلافا لجميع القوى الديمقراطية الاتحادية بموجب بنود ميثاق الديمقراطية الاتحادية وقيادة جماعية.

وسيواصل نائب الرئيس المؤقت، ماهن وين خينج ثان، والوزراء بالوكالة "الاضطلاع بمسؤولياتهم قبل تشكيل الحكومة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.”

ومع إعطاء الأولوية لإنهاء الدكتاتورية، ستتألف الحكومة من رئيس ومستشار دولة (رئيس وزراء) - وهو منصب كانت تشغله سان سوتشي، ونائببن للرئيس ورئيس وزراء ووزراء ونواب.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تتنازل الحكومة عن سلطات أكبر لقادة الدولة، وتضعهم فوق وزراء الحكومة الاتحادية .

كما أعلن البرلمان إلغاء دستور 2008 للمجلس العسكري بأثر فوري، ووافق على ميثاق الديمقراطية الفيدرالية المكون من 20 صفحة ، وهو مخطط لصياغة دستور جديد من خلال استفتاء وطني.

يشار إلى أن الجيش في ميانمار قام بانقلاب في البلاد في أول مارس/آذار الماضي واستولى على مقاليد السلطة.

كما اعتقلت سلطات الجيش مستشار الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت، وغيره من قادة الحزب الحاكم وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.

والأربعاء، حذرت مبعوثة الأمم المتّحدة كريستين شرانر بورغنر، من أنّ ميانمار تواجه خطراً "غير مسبوق" بالانجرار إلى "حرب أهلية".

وطالبت مجلس الأمن باستخدام "كل الوسائل" لتجنب وقوع "كارثة" و"حمام دم" في هذا البلد.