رئيس فلسطين يرقي "الرجوب" قبل إحالته للتقاعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، قرارا بترقية اللواء جبريل الرجوب إلى رتبة فريق، قبل إحالته للتقاعد.

وقال مسؤول بالرئاسة الفلسطينية لـ"الخليج 365"، إن "هذا إجراء مطلوب بسبب قرار الرجوب خوض الانتخابات التشريعية بقائمة حركة فتح ".



وأضاف: "لا يجوز لمن هو في منصب أن يخوض الانتخابات وفقا للقانون".

وسيكون الرجوب الشخص الثاني في قائمة حركة "فتح" بالانتخابات التي تجري في 22 مايو/أيار المقبل.

وجاء في القرار الرئاسي "ترقية اللواء أمني جبريل محمود محمد الرجوب إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد".

وكان الرجوب سجل مساء اليومالأربعاء، قائمة حركة "فتح" للانتخابات التشريعية في لجنة الانتخابات الفلسطينية.

والرجوب هو من الشخصيات الفلسطينية البارزة وقد تولى مناصب أمنية رفيعة بالسلطة الفلسطينية قبل ان يرأس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.