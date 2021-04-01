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إيطاليا تسجل 467 وفاة و23904 إصابات بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 467 وفاة بفيروس اليوم الأربعاء مقارنة مع 529 أمس، فيما ارتفعت المحصلة اليومية للإصابات الجديدة من 16017 إلى 23904.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 351221 اختبارا للكشف عن كوفيد-19 أمس، مقارنة مع 301451 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 109346 وفاة مرتبطة بمرض بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن ثلاثة ملايين و580 ألفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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