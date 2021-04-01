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المغرب يسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 676 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا من 665 حالة ليوم الثلاثاء.

 

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 496097 حالة.

 

كما سجلت المملكة 5 حالات وفاة جديدة نزولا من 6 وفيات ليوم الثلاثاء ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس 8818 حالة.

 

وتعافت 198 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 483363، بنسبة شفاء بلغت 97.4%.

 

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، أربعة ملايين و315 ألفا و800 شخص.

 

كما حصل على الجرعة الثانية ثلاثة ملايين و674 ألفا و251 شخصا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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