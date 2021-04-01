شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تلزم جميع العاملين في الصحة بالحصول على لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

قالت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، إن على جميع العاملين بقطاع الصحة في البلاد الحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا؛ في خطوة قد تثير الجدل تستهدف حماية المرضى والتصدي للداعين لعدم أخذ اللقاح.

وفي إيطاليا حركة قوية مناهضة للتطعيم. وأثار اكتشاف بؤر في مستشفيات بعد رفض العاملين فيها الحصول على اللقاح غضباً واسعاً في بلد سجل أكثر من 109 آلاف حالة وفاة من جرّاء المرض. إلا أن منتقدي الحكومة أثاروا تساؤلات حول مدى شرعية إرغام بعض فئات العاملين فقط دون غيرهم على التطعيم.

وجاء في قرار صدر الأربعاء وأقرته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي أن العاملين بقطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة «يتعين عليهم الحصول على اللقاح». وهدد القرار من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل من دون أجر حتى نهاية العام. وقالت الحكومة في بيان: «الهدف من هذا الإجراء هو توفير الحماية، بقدر الإمكان، للأطقم الطبية ومساعديهم الذين يعملون في بيئة تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة».

وتعهدت إيطاليا بالوصول إلى معدل 500 ألف تطعيم يومياً في إبريل/ نيسان من نحو 230 ألفا حالياً. وتعطلت حملة التطعيم في إيطاليا بسبب تأخير في الإمدادات مثلما حدث في دول أوروبية أخرى.