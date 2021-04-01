شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» العراقي يوافق على حل نفسه في 7 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: بغداد

صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، وعلى حل المجلس بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فيما قرر رفع جلسته إلى العاشر من إبريل/ نيسان.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأربعاء، أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 بالمجمل، لافتة إلى أن البرلمان صوت أيضاً على حل المجلس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول القادم. وأضافت، أن مجلس النواب رفع جلسته إلى العاشر من إبريل/ نيسان.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد افتتح عصر الأربعاء جلسة التصويت على قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.