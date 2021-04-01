شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة لقوات مصرية وسودانية ضمن تدريب نسور النيل -2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

نفذت قوات مصرية وسودانية أنشطة مكثفة، في إطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوي «نسور النيل – 2»، والذي تجرى فعالياته حالياً بقاعدة مروي الجوية بالسودان، بين عناصر من القوات الجوية والصاعقة في البلدين.

وشهد التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون؛ لتوحيد المفاهيم؛ وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة ، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة؛ لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات.

وواصلت قوات الصاعقة التدريب على أعمال الاقتحام والإخفاء والتمويه؛ لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ رمايات من عدة أوضاع .

وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان السوداني، القوات المشاركة في التدريب، وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية ، مشيداً بما لمسه من تناغم واضح في الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين.