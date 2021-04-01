شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تدشن مرحلة جديدة من مشروع المصالحة الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خطوة جديدة على طريق المصالحة في ليبيا، وتضميد الجراح، تم الإفراج عن 120 من أسرى الجيش الليبي، بمبادرة من لجنة الحوار في الزاوية، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع عدد من خبراء القانون وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في البلاد، في حين تعهدت واشنطن بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا.

ترسيخ قيم العفو والتسامح

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عملية إطلاق سراح الأسرى خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية . ودعا إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.

بدوره، أشار عضو «الرئاسي» عبدالله اللافي، إلى أن «ليبيا تدشن اليوم مرحلة جديدة من مشروع المصالحة الوطنية الذي تأسس على تجاوز الماضي بكل جراحه».

وثمّن اللافي جهود لجنة حوار الزاوية الهادفة إلى لم شمل المحتجزين مع ذويهم، مؤكداً ضرورة عدم نسيان أهالي الشهداء والجرحى، ومن فقدوا منازلهم وعاشوا حياة الخوف جراء الأحداث التي يجب ألا تتكرر في ليبيا.

كما أكد على ضرورة التوحد حول قضايا الوطن، قائلا: «لن نبني وطنا ونحن مختلفون، ولن نسير قدماً ونحن ننظر للماضي، ولن نؤسس لدولة قوية وأبناؤها يتقاتلون».

وطالب بضرورة نسيان الماضي وترك الأمور للقضاء العادل للبحث عن الحقيقة، وتقديم الجناة ليقتص منهم، ف«علينا اليوم أن نتوقف عند هذه المرحلة، وألا نورث أبناءنا الكراهية».

إعادة بناء النسيج الاجتماعي

بدوره، قال نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، إن المبادرة تعد بداية حقيقية لمشروع المصالحة وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الليبي.

وفي سياق متصل، بحث المنفي مع عدد من الخبراء بمركز دراسات القانون والمجتمع في جامعة بنغازي، وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في البلاد.

وقدم فريق الخبراء خلال اللقاء، أمس الأربعاء، مقترحاً عن دور القانون في المصالحة، الذي قارب المركز على إعداد صيغته النهائية، متضمناً منهجية المشروع، وسنده المجتمعي والعلمي.

إطار دستوري لإجراء الانتخابات

في الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رغبة المجلس في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021.

جاء ذلك خلال لقاء صالح مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس الأول الثلاثاء، في القبة. وهنأ كوبيش صالح،على قيادته التي تجسدت في إعادة توحيد المجلس،وأدت إلى منح الثقة للحكومة الجديدة.

آن الآوان للوحدة

وتعهدت واشنطن بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا،لا سيما الذين يرتكبون عمليات قتل تعسفية، وغير قانونية ،أو اختفاء قسري، أو تعذيب. وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدات عبر «تويتر»، إن بلاده تقف بجانب الشعب الليبي، وستواصل استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان.

وأكد أن الوقت حان الآن ليتحد الليبيون بروح العدالة والاستقرار والتقدم.(وكالات)