شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق توطدان علاقاتهما بتوقيع خمس اتفاقيات تعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت السعودية والعراق، خمس اتفاقيات تعاون، أمس الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة لمدة أربعة أشهر، وفق ما ذكر مسؤول عراقي.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، رئيس وزراء العراق لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية؛ حيث عقدا جلسة مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين؛ حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية. كما ضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

زيادة المنافذ الحدودية

وقال الكاظمي عبر «تويتر»: إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

ويوم الخميس الماضي، اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والكاظمي، على تكثيف التعاون والتنسيق بين بلديهما بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها، فيما أكد المسؤول العراقي، دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

كما أجرى ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً مع الكاظمي، الأحد الماضي، حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ حيث تم بحث المبادرة التي تهدف إلى الشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.

(وكالات)