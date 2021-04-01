شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات لبنانية واسعة لتسويق مبادرة بري بشأن التأليف الحكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

نشطت المساعي اللبنانية من جديد على خط التأليف الحكومي، أمس الأربعاء، حيث جرت اتصالات موسعة لتسويق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، القاضية برفع عدد أعضاء الحكومة إلى 24 وزيراً، فيما شهدت البلاد احتجاجات ووقفات مطلبية وصرخات استغاثة لمعالجة الأزمات المعيشية، بينما نظمت مجموعات من الحراك الشعبي مسيرة قبالة السراي الحكومي ومجلس النواب (البرلمان) طالبت برحيل الرؤساء ميشال عون، ونبيه بري، وسعد الحريري، بالتنحي أو الاستقالة أو الاعتذار.

المبادرة والتسويق

وكشفت مصادر مواكبة أن عملية تشكيل الحكومة شهدت نشاطاً ملحوظاً بعد جمود مستمر منذ تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب الخلاف المحتدم بينه وبين الرئيس ميشال عون، حول التوزيع الوزاري والحقائب وعدد أعضاء الحكومة ‏والثلث المعطل، كان محوره رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى إلى تسويق مبادرته المدعومة خارجياً، لاسيما من الجانب الفرنسي الذي تواصل مع الرؤساء الثلاثة عبر وزير الخارجية جان إيف لودريان، وحثهم على الإسراع في التشكيل تحت طائلة فرض عقوبات ووقف الدعم الدولي للبنان.

من جهة أخرى، نظمت مجموعات من الحراك الشعبي مسيرة إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت تحت شعار «الدستور مش لعبة بأيديكم».

ودعا المحتجون إلى رحيل الرؤساء ميشال عون، ونبيه بري، والحريري، بالتنحي أو الاستقالة أو الاعتذار.