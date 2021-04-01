شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تستلم 335 مليون دولار تعويضات من السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم- عماد حسن:

أعلنت الولايات المتحدة تلقيها 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا، فيما دعت الخرطوم واشنطن إلى الانخراط في مفاوضات سد النهضة، وإلزام إثيوبيا بعدم الشروع في الملء الثاني للسد دون موافقة القاهرة والخرطوم، في حين نفى مجلس السيادة الانتقالي، تورط الحركات الموقعة على السلام في عمليات التجنيد الزائف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات 1998 التي استهدفت سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا. كما تشمل التعويضات استهداف المدمرة الأمريكية «يو أس أس كول» في اليمن في عام 2000، وكذلك مقتل موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الحصول على تعويضات لضحايا هذه الهجمات كان على رأس أولويات الوزارة.

وأعربت عن أملها في أن يساعدهم ذلك على إيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت، وأشادت بجهود السودان خلال العامين الماضيين للعمل على حل هذه المطالبات المعلقة منذ فترة طويلة.

وأكدت أنه مع هذه الخطوة، يمكن للعلاقات الأمريكية السودانية، أن تبدأ فصلاً جديداً.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الولايات المتحدة إلى الانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الإثيوبي بعدم ملء سد النهضة دون موافقة الأطراف المعنية.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، بالخرطوم، أن السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة بعد أن علم بأن إثيوبيا تسعى إلى كسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد.

ودعا بوث، إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية السد النهضة، وأوضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف.

على صعيد آخر، نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تورط الحركات الموقعة على السلام، في عمليات التجنيد الزائف، ودعا إلى عدم وقوع البسطاء ضحية للخداع، وقال إن القانون سيطال كل من يقوم بالتجنيد الزائف.

على صعيد آخر، أشاد وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال لقائه بدقلو بالتقدم المحرز في مسار الانتقال السياسي بالسودان، مؤكداً التزامهم بدعم المرحلة الانتقالية حتى تحقيق الديمقراطية.

وشدد الوفد الذي يزور السودان، برئاسة مندوبة كينيا الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، جين كاماو، للوقوف على عملية الانتقال السياسي، على دعم الاتحاد الإفريقي للسودان في سيره باتجاه الديمقراطية.