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ماكرون يمدد الإغلاق الجزئي أربعة أسابيع لمواجهة كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ ف ب»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، توسيع نطاق إجراءات مكافحة «كوفيد ـ 19»، لتشمل كامل الأراضي الفرنسية لمدة أربعة أسابيع، وإغلاق المدارس ثلاثة أسابيع، في محاولة لوقف الموجة الوبائية الثالثة.

وتنص القيود على حظر تجول من الساعة 19:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات. وأسبوعان من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس، يصادفان عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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