شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يمدد الإغلاق الجزئي أربعة أسابيع لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ ف ب»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، توسيع نطاق إجراءات مكافحة «كوفيد ـ 19»، لتشمل كامل الأراضي الفرنسية لمدة أربعة أسابيع، وإغلاق المدارس ثلاثة أسابيع، في محاولة لوقف الموجة الوبائية الثالثة.

وتنص القيود على حظر تجول من الساعة 19:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات. وأسبوعان من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس، يصادفان عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.