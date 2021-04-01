الحكومة اللبنانية.. في ثلاجة «الخلافات»

بيروت - رامي كفوري:

ما شهده لقاء الاثنين 22 مارس/ آذار2021، وما أعقبه من البيانات والوثائق واللوائح المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، كشف عمق الهوة التي تباعد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فالأزمة قبل أي شيء تحولت إلى أزمة ثقة، وساد الحذر نهج التعاطي بين الطرفين، وقد خُيل للمراقبين أن اللقاء الثامن عشر في قصر بعبدا هو اللقاء الأخير بين عون والحريري.

غداة إثنين القصف بالبيانات وتبادل الاتهامات ذات العيار الثقيل، خال اللبنانيون ان بلدهم على شفير الانهيار، وأنهم أمام الباب المسدود، وذهب أنصار «تيار المستقبل» إلى اعتبار الرئيس ميشال عون في عزلة عربية ودولية نتيجة مواقفه المتصلبة، وانقلابه على المبادرة الفرنسية، فيما رد مناصرو الأخير بأن أحداً لن يرغمه على التخلي عن صلاحياته الدستورية، وتسلحوا بكتاب رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» السابق، وأحد أركان الطائف الوزير والنائب الراحل جورج سعادة «قصتي مع الطائف» الذي يؤكد فيه حق رئيس الجمهورية في الثلث الضامن، وأن لا مهلة في الدستور لقبول رئيس الجمهورية التشكيلة التي يرفعها إليه رئيس الحكومة. والمفارقة أن هؤلاء الذين استنجدوا بكتاب «سعادة» لدعم وجهة نظرهم، هم الذين «خونوه» في العام ١٩٨٩، وارغموه على مغادرة المنطقة الشرقية، بسبب مشاركته في اجتماعات النواب بالطائف، واضطلاعه بدور كبير في اقرار الاتفاق.

اهتمام الخارج

وكان لافتاً أن التطور الدراماتيكي، المتصل بتشكيل الحكومة، أثار اهتمام الخارج، فكانت مواقف لفرنسا والجامعة العربية تعربان فيهما عن قلقهما لوصول الحال إلى ما وصلت إليه من تردٍ وآفاق مسدودة، لكن المفاجأة كانت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى قصر بعبدا واجتماعه بالرئيس عون الذي أطلعه على وجهة نظره من موضوع تشكيل الحكومة، وهي الزيارة الأولى للبخاري للقصر الجمهوري بعد عودته إلى لبنان منذ ثلاثة أشهر، وإذا كان الرئيس عون هو من دعا السفير البخاري للاجتماع به، فقد لبى السفير السعودي الدعوة واستمع جيداً إلى الشرح الذي قُدم له، لكنه لم يبد رأيه فيه سلباَ أو إيجاباً، بل وعد بنقل ما سمعه إلى دولته، وهذا ما حصل، إنما لوحظ أنه لم يتم اتصال حتى الساعة، بعد اجتماع القصر، بين السفير السعودي ورئيس الحكومة المكلف، ما أشاع تفسيرات متناقضة حول العلاقة السعودية مع الأخير، وكانت للسفيرة الفرنسية في لبنان محطة في القصر الجمهوري، واستمعت من الرئيس عون إلى وجهة نظره من الأزمة الحكومية، وتبلغت منه إصراره على المبادرة الفرنسية، واعتماد أسسها للحل.

ويمكن تلخيص مواقف رئيس الجمهورية أمام زواره الدبلوماسيين العرب والأجانب كالآتي : استمرار الالتزام بالمبادرة الفرنسية لحل الازمة الحكومية، رفص الثلث الضامن أو المعطل له ولأي أحد آخر، اشتراط التزام رئيس الحكومة المكلف بالتدقيق الجنائي، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة، ومعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو برأيه ارتفاع سياسي بنسبة عالية. بالتزامن مع تحرك السفيرة الأمريكية التي جالت على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أيضاً بغرض استطلاع المواقف كما فعلت مع عون، وكان هناك اهتمام موازٍ من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الذي أجرى اتصالاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واستقبل الحريري، وتمحور الكلام حول الوضع الراهن وضرورة تشكيل الحكومة بسرعة.

محركات بري..

وأمام هذه التطورات التي أصابت الوضع السياسي، قدم رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرحاً لا يرقى إلى مستوى المبادرة بتشكيل حكومة من ٢٤ وزيراً لا يكون فيها لأحد الثلث الضامن على أن يتم الاتفاق على الوزارات السيادية التي هي موضع خلاف سواء بالنسبة للأشخاص الذين ستسند اليهم أو الجهات التي ستتولاها. وكان النائب السابق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد زار عشية لقاء الإثنين القصر الجمهوري بعد طول قطيعة وانقطاع، وحث على تشكيل الحكومة داعياً إلى تشكيلة «لا يموت فيها الذئب ولا يفنى الغنم»، ناصحاً الجميع بالتواضع وتدوير الزوايا.

وتوجه للرئيس الحريري بأنه إذا كانت صيغة ال١٨وزيراً هي العقبة، فلا مانع لديه في صيغ أخرى من ٢٠ أو ٢٢ وزيراً، وأكد استعداده للتعاون من أجل حل المعضلة.

وإذا كان طرح الرئيس بري يبدو جاداً، ويشق طريقه إلى الأفرقاء المعنيين بالتأليف، إلا أن التيار الوطني الحر لا يبدو مرتاحاً لهذا الطرح لأنه صدر عن رئيس المجلس النيابي، نظراً للتراكمات السلبية للعلاقات الملتبسة مع بري. وسُجل في إطار التحركات قيام مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بزيارة باريس بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي، ورُشِح أن موضوع الأزمة الحكومية في لبنان سيكون الطبق الرئيس على طاولة المحادثات بين الطرفين، وما يمكن ان تضطلع به باريس من دور في هذا المجال، لا سيما وأن العاصمة الفرنسية لا تزال تترقب الفرصة السانحة التي تجعل من تحركها مجدياً.

علامات التأزم

وإذا كان لا مفر من التوافق والتفاهم على تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وصار مطلوباً بإلحاح أن يحصلا في القريب العاجل لا سيما، وأن الوقت لا يرحم بوتيرته المتسارعة، فإن كثيراً من المراقبين يسأل: أين الخارج من الأزمة؟ ويعزو هؤلاء المراقبون سؤالهم إلى أن كثيراً من علامات التأزم، تكمن في أدوار الخارج، فالموقف الأمريكي يبدو شديد الالتباس من عملية التأليف، فرغم أن السفيرة الأمريكية في بيروت تدعو إلى حكومة وإلى تسوية، أو الطلب من حكومة تصريف الأعمال التحرك والتصرف، لكنها ما زالت تشترط ضمناً ألاّ يكون فيها أي وزير على علاقة مباشرة او غير مباشرة، ب«حزب الله»، ما يزيد الحريري إرباكاً وتردداً !! وهناك مواقف عربية لها تحفظاتها،المعلنة والمستمرة، على الأطراف المولجة بتأليف الحكومة سواء رئيسها المكلف أو غيره من الفرقاء، وكذلك هناك تطورات دولية وإقليمية من مثل التجاذب الأمريكي الإيراني ، وانعكاساته على الوضع اللبناني.

هل تتصادم المحاور أم تتهادن ؟ لعله في ضوء اتضاح الصورة والإجابة، سوف يتشكل المشهد اللبناني الجديد ببعديه السياسي والاجتماعي، انطلاقاً من الحكومة المنتظرة وما يترتب عليها من مهمات جسام في إحداث تغيير نوعي في بلد نخره الفساد، وتبددت ثرواته، ونامت نواطيره عن الثعالب التي هشمت كرومه!