شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكّد أنّ خطّته الاستثمارية تضمن تفوق أمريكا على الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيتسبرغ (الولايات المتحدة) - (أ ف ب)

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، في خطاب ألقاه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، أنّ خطته الرامية لاستثمار تريليوني دولار لتحديث البنى التحتية في الولايات المتحدة ستخلق "ملايين الوظائف" وستساعد واشنطن على "الفوز في المنافسة العالمية" مع بكين.

وقال الرئيس الديمقراطي، إنّ هذه الخطّة ستكون "أكبر استثمار أمريكي في الوظائف منذ الحرب العالمية الثانية ستخلق ملايين الوظائف، وظائف برواتب جيّدة"، مشدّداً على أّنها ستعزّز القدرة التنافسية لبلاده في العالم وبإمكانها حتّى أن تضع الولايات المتّحدة "في موقع يمكنّها من الفوز في المنافسة العالمية مع الصين".

وأضاف: لا يمكننا أن نتأخّر دقيقة واحدة" في تحديث البنية التحتية الأمريكية المتداعية، في نداء يحاول فيه خصوصاً إقناع خصومه الجمهوريين المعارضين لهذه الخطة بتغيير رأيهم".