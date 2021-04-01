شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة الربيع للهيئات التدريسية والفنية والإدارية الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : محمد إبراهيم

تعكف إدارات المدارس الخاصة التي تتبع المناهج الأجنبية في مختلف إمارات الدولة، على إعداد تقارير التقييم لطلبة الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر لإرسالها إلى أولياء الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة «منتصف إبريل» الجاري، حيث يتضمن ملف الطالب تقرير وصفي لكل المواد الدراسية، ومستواه التحصيلي عن الفصلين الدراسيين الماضيين، وكل ما يتعلق بالطالب من مشاركات وأنشطة.

في وقت تبدأ إجازة الربيع للمعلمين والإداريين والفنين في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، يوم الاحد الموافق 4 إبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنتهي في 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر ذاته، بحسب التقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

وبدأت إجازة الربيع لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، يوم 28 مارس المقبل، وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، وبالنسبة للمدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً، فتكون الإجازة مدة ثلاثة أسابيع متصلة حسب كل إمارة والتواريخ المحددة، أو أسبوعين متصلين وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

أكدت إدارات مدارس خاصة تتبع المناهج الأجنبية في مختلف إمارات الدولة، أن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني، سيتم الإعلان عنها للطلبة من الصف الأول وحتى الثاني عشر، في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث.