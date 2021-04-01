شكرا لقرائتكم خبر عن 21 % ارتفاعاً في فعاليات المنشآت الأهلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وجود ارتفاع مطرد في عدد الفعاليات التي تنظمها المنشآت الأهلية وأندية الجاليات، منذ أبريل 2020، في مؤشر إيجابي لأثر الفعاليات عن بُعد، في تعزيز التواصل بين أبناء الجاليات، وإمكانية استقطاب أعداد متزايدة منهم، للمشاركة في المبادرات والأنشطة الاجتماعية المختلفة.

وسجلت الهيئة 12% ارتفاعاً، حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظّمتها 353، عام 2020، مقارنة ب315 عام 2019، وتضمنت اجتماعات دورية واحتفالات بمناسبات مختلفة، ولقاءات ثقافية وترفيهية منوعة.