شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية» تسعى لتوزيع مليون وجبة إفطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن أبواب وقنوات التبرع مستمرة في تلقي تبرعات الراغبين في دعم مشروع «إفطار صائم» والذي تتأهب من خلاله الجمعية لتوزيع مليون وجبة إفطار على الصائمين، منها 750 ألف داخل الإمارات و250 ألف في الخارج.

قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: «إن اللجنة العليا لحملة شهر رمضان الفضيل تواصل تلقي تبرعات الحملة لضمان توفير الدعم الكامل وتنفيذ المشاريع المعلن عنها في وقت سابق»، مؤكداً أن «مشروع إفطار صائم، أحد مشاريع الحملة ونطمح من خلاله في توزيع مليون وجبة إفطار بشكل مبدئي على الصائمين داخل الدولة وخارجها، ونأمل الاستزادة».

وأوضح أنه وعلى النهج المعمول به فإن اللجنة العليا للحملة الرمضانية انتهت بشكل مبكر من إتمام التعاقد مع 31 مطبخا لتوريد وجبات الإفطار وتم اختيار المطابخ بناء على مدى مطابقة هذه المطابخ للمعايير المحددة من حيث جودة الوجبات ومستوى السلامة واتباع الوسائل الصحية في تجهيز الوجبات توفر وسائل نقل الأطعمة بشكل آمن إلى مواقع التوزيع، مع التأكيد على الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها كافة في ما يتعلق بجائحة كورونا.

وأردف: «أن الجمعية حددت 93 موقعاً للتوزيع داخل الدولة».