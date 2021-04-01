شكرا لقرائتكم خبر عن «أمناء جامعة حمدان الذكية» يناقش إرساء التعليم المتكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، مؤخراً اجتماع مجلس الأمناء العادي الثاني للسنة الأكاديمية 2020/ 2021، والذي شهد مناقشة نهج التعليم النوعي الذي تتفرّد به الجامعة في سبيل إثراء معارف الدارسين ورفدهم بمهارات المستقبل التي تؤهلهم لخوض غمار المنافسة العالمية وتولّي زمام المبادرة في القرن الحادي والعشرين.

وتخلل الاجتماع استعراض الجهود السبّاقة التي تقودها الجامعة لتعميق مفهوم التعليم المتكامل الذي يستهدف الارتقاء بالمهارات التخصصية المكتسبة والمتوافقة مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يضمن تخريج جيل كفؤ من المبتكرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار وقادة المستقبل.

وفي ختام الاجتماع، أجمع مجلس الأمناء على أهمية مواصلة الالتزام الراسخ بإرساء نهج التعليم المتكامل الذي يضمن الارتقاء بمستوى المهارات التخصصية لدى الشباب.