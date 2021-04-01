شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات قوانين على أجندة الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مجلس الشيوخ للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل، حيث يعقد جلسته العامة التاسعة من دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة العاشرة يوم الاثنين القادم الموافق 5 أبريل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.