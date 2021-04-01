"أفريقية النواب" توصى بزيادة الاستثمارات بالقارة السمراء وتعزيز التعاون الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بضرورة وأهمية الاستثمار المصرى فى الدول الأفريقية، مما يعزز ويقوى الترابط بين مصر ودول القارة السمراء، مؤكدا فى هذا الصدد على أهمية الرياضة والاستثمار الرياضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، مساء اليوم، لدراسة خطة وزارة الشباب والرياضة فى الشأن الأفريقى، ومناقشة سبل التعاون الرياضى مع الأشقاء الأفارقة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقال النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص علي التوجه نحو القارة الأفريقية وتعزيز وتوطيد العلاقات والتعاون مع دول أفريقيا، مشيرًأ إلى أهمية دور وزارة الشباب والرياضة فى التعاون المصرى مع الدول الإفريقيا، نظرا لأهمية المجال الرياضى، مشددا علي أهمية الاستثمار من قبل مصر في إفريقيا، ومنه الاستثمار الرياضى.

وتابع الجبلي: "يجب أن نشجع الشباب على العمل فى إفريقيا، وتشجيع الاستثمار المصرى فى دول أفريقيا، فذلك سيكون له دور كبير في قوة الترابط والتعاون مع القارة السمراء"، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، بخصوص الفاعليات والمبادرات والبرامج الخاصة بإفريقيا، مؤكدا أهمية وضرورة أن يكون هناك دور قوى لوزارة الشباب والرياضة فى أفريقيا.

وأكد أهمية أن تعطى هذه البرامج والتواجد المصرى فى أفريقيا نتائج مستدامة، ويكون هناك تواصل مستمر مع الدول الأفريقية، مشيدا بشمول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف، دعم وتطوير مراكز الشباب، وثمن فكرة الاستثمار فى مراكز الشباب والمشاركة مع القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية رعاية الموهوبين من الطلاب الأفارقة فى مصر.

وتابعت أبو شقرة: "ممكن نعمل دورى للموهوبين أو مدرسة ونتبتى مواهبهم، ومن ينجح منهم ممكن نستثمره رياضيا"، كما تساءلت عن مصير برلمان شباب وادى النيل.

وبدوره، اقترح النائب رزق جالي، وكيل اللجنة، منح عضوية شرفية للطلاب الأفارقة بمصر فى الأندية الرياضية، لتعزير الترابط الأفريقى المصرى، كما طالب بتقديم الدعم للأندية ومراكز الشباب الصغيرة في المحافظات.

فيما، تحدثت النائبة مى مازن، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، عن أهمية دعم وتطوير مراكز الشباب فى المحافظات، وخاصة بمحافظة سوهاج.

وطالبت مازن، وزير الرياضة، بدعم مراكز الشباب في الصعيد، لاستيعاب وحماية الشباب من المخدرات والإدمان والتطرف وغيره، ولدور ذلك فى زيادة الوعى لدى الشباب.

وطالبت النائبة سوسن حسني حافظ، بالترويج الإعلامى لما يتم تنفيذه من برامج ومبادرات من قبل وزارة الشباب والرياضة فى إفريقيا، وقالت إن الاتجاهات كلها حاليا لدول حوض النيل.