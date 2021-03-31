حسب معهد الفلك الدولي / هذا موعد أوّل أيّام شهر رمضان

اسماعيل عبد الحي - توقع مركز الفلك الدولي في أبو ظبي بالإمارات أن يكون 13 أفريل المقبل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وأفاد مركز الفلك الدولي بأنه "ستكون رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب الشمس لدى الدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد بتاريخ 11 أفريل 2021"، مشيرا إلى أنه "وفقا لهذا الأمر، فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان الهجري ثلاثين يوما"، بينما أوضح المركز أن "الدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 12 أفريل 2021، ستتمكن من رؤية الهلال بإستخدام التلسكوب".

من جانبه، شرح مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة مفصلا وقال "شهر شعبان الهجري بدأ يوم الإثنين 15 مارس الجاري، في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442 هجري، الموافق لـ12 أفريل المقبل، ومن هذه الدول أندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا"، في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أفريل.

وأضاف عودة "بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء (13 أفريل المقبل)"، موضحا أنه "بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين (12 أفريل المقبل)، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يوم الإثنين (12 أفريل المقبل) غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بإستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، كما أن رؤية الهلال يومها بإستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة".

وأضاف مدير مركز الفلك الدولي أن "هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين (12 أفريل المقبل)، والمتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أفريل المقبل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن "الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي، والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الاثنين 12 أفريل المقبل، حتى بإستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء الواقع في 14 أفريل المقبل".

المصدر: "الإمارات اليوم"