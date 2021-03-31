اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول ميانمار

عقدت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا مغلقا دعي إليه بشكل طارئ لمناقشة الأوضاع في ميانمار، وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن ميانمار توم أندورز على تويتر إنها يجب أن تقرر «قطع الموارد المالية للمجلس العسكري وإحالة المسؤولين عن الفظائع على المحكمة الجنائية الدولية».

في حين ذكرت محامية أونج سان سو تشي، الزعيمة المدنية المعزولة إثر الانقلاب العسكري، أن موكلتها «بدت بصحة جيدة» رغم احتجازها منذ أسابيع، فيما يتواصل الضغط الدولي على المجموعة العسكرية مع اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي.

حيث تواجه الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991، والموقوفة منذ الأول من فبراير، عدة تهم أبرزها الفساد.

وقالت محاميتها مين مين سو، إنها «بدت بصحة جيدة»، وذلك إثر اتصال جمعها بها عبر الفيديو من مركز شرطة في نايبيداو.