بايدن يعلن أولى التعيينات لقضاة فدراليين

حيث عينت القاضية من أصل إفريقي كيتانجي براون جاكسون (50 عاما) في محكمة استئناف واشنطن، الهيئة المعروفة بأهمية القضايا التي تنظر فيها. وإذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينها فستخلف ميريك غارلاند الذي أصبح وزيرا للعدل.
وكان يجرى التداول باسم كيتانجي برانون جاكسون لتولي منصب في المحكمة العليا.
وإذا انضمت إلى هذه الهيئة في السنوات المقبلة فستصبح أول سوداء تشغل مقعدا فيها.
ومن بين التعيينات الـ11 ، هناك ثلاث نساء من أصول إفريقية لمناصب في محاكم استئناف.
كما عين الرئيس الأمريكي زاهد قريشي (45 عاما) الذي سيصبح، إذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينه، أول قاض فدرالي مسلم في الولايات المتحدة.
وبحسب الدستور الأمريكي، يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا والقضاة الفدراليين مدى الحياة .
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