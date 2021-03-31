مطالب بفتح تحقيق في مصادر تمويل الغنوشي

أعلنت حركة النهضة، الأربعاء، أنها رفعت قضية ضد صحيفة «الأنوار» التونسية، بعدما كشفت في أحد تقاريرها عن ثروة ضخمة، يمتلكها زعيمها راشد الغنوشي، مصدرها صفقات مشبوهة في تجارة الأسلحة وتسفير الجهاديين.

والجمعة الماضي، نشرت صحيفة «الأنوار» التونسية، تحقيقا كشف عن امتلاك رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار، في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا، وقالت إنه يتصدر قائمة أثرياء تونس.

وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة، يديرها عدد محدود من أقارب راشد الغنوشي، بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، موضحة أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، تمثل رافدا من روافد ثروة الغنوشي، الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.

وأثارت المعلومات التي وردت في التقرير، جدلا واسعا لدى الرأي العام في تونس، ومطالب بفتح تحقيق في مصادر تمويل حركة النهضة، وزعيمها راشد الغنوشي.