والجمعة الماضي، نشرت صحيفة «الأنوار» التونسية، تحقيقا كشف عن امتلاك رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار، في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا، وقالت إنه يتصدر قائمة أثرياء تونس.
وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة، يديرها عدد محدود من أقارب راشد الغنوشي، بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، موضحة أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، تمثل رافدا من روافد ثروة الغنوشي، الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.
وأثارت المعلومات التي وردت في التقرير، جدلا واسعا لدى الرأي العام في تونس، ومطالب بفتح تحقيق في مصادر تمويل حركة النهضة، وزعيمها راشد الغنوشي.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب بفتح تحقيق في مصادر تمويل الغنوشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.