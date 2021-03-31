قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شابين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معن عبد العليم علوي من قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله، وأيمن رامي صبحي زيد من مخيم الجلزون شمالا، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.



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