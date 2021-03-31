إيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر

أوقفت وحدات من الجيش وخفر السواحل الجزائريين خلال أسبوع 819 شخصا بين مهربين ومهاجرين في عمليات منفصلة بعدد من مدن البلاد.

وأفادت إحصائية للجيش الجزائري، اليوم، بأن وحداتها أوقفت 467 مهربا في عمليات منفصلة بعدد من مدن البلاد، وصودر منهم 27 مركبة، و356 مولدا كهربائيا، و145 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذلك تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب وكمية من المواد الغذائية.

من جانب آخر، أوقفت وحدات من خفر السواحل الجزائرية 352 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 197 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.