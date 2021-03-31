الفلبين قلقة من وجود سفن صينية

وأبلغت قوة المهام الفلبينية بوجود 250 سفينة بحرية صينية، في 29 مارس الجاري في شعب وايت صن المرجانية، وخمس جزر وشعب أخرى.
وجاء قلق الفلبين نتيجة استمرار التواجد غير القانوني، للسفن العسكرية الصينية، التي لم تنسحب وبقيت في شعب وايت صن المرجانية، والآن في مناطق أخرى.
وقالت قوة المهام إنه تم رصد أربع سفن بحرية صينية أخرى، في شعب ميشيف المرجانية، التي تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.
وأضافت القوة «لن تقبل الفلبين أو المجتمع الدولي، بتأكيد الصين على ما تطلق عليه السيادة الكاملة غير المتنازع عليها، على منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها».
وكانت الفلبين قد تقدمت بشكوى دبلوماسية مطلع هذا الشهر، ضد نحو 220 سفينة صينية تم رصدها في السابع من مارس الجاري، عند شعب وايت صن المرجانية.
وقالت الصين إن السفن عبارة عن قوارب صيد، تسعى للحماية في ظل الطقس السيئ، وليست سفنا عسكرية بحرية.
وتزعم الصين أحقيتها في منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، في حين تزعم كل من الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان، أحقيتهم في مناطق منها.
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