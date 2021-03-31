التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. جاء ذلك خلال استقباله الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي في بيان على صفحة الرئاسة بموقع «فيسبوك»، إنه تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السيسي حرص مصر على مكافحة الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر البحر المتوسط، «وذلك من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها».

ملف الهجرة

كما أكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسؤولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر. وأشار إلى أن مصر تستضيف علي أراضيها حوالي ستة ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وغيرها، يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية ويعملون.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط.

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما تم استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القضية الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي.