وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي في بيان على صفحة الرئاسة بموقع «فيسبوك»، إنه تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السيسي حرص مصر على مكافحة الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر البحر المتوسط، «وذلك من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها».
ملف الهجرة
كما أكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسؤولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر. وأشار إلى أن مصر تستضيف علي أراضيها حوالي ستة ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وغيرها، يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية ويعملون.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط.
وذكر المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما تم استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القضية الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.