رسالة خطية من خادم الحرمين إلى أمير الكويت

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق، حيث سلم لأمير دولة الكويت رسالة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين وولي العهد.

فيما حمل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وأحمد فهد الفهد، مدير مكتب أمير دولة الكويت.