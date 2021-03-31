رسالة خطية من خادم الحرمين إلى أمير الكويت

فيما حمل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وأحمد فهد الفهد، مدير مكتب أمير دولة الكويت.
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