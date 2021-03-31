واشنطن: العقوبات على إيران لن ترفع إلا بالتفاوض الدبلوماسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 11:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن العقوبات على إيران لن ترفع إلا ضمن مسار تفاوضي دبلوماسي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد صرح الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “تتبع خطى” إدارة سلفه دونالد ترامب في استخدام ورقة العقوبات للضغط على إيران.

وكتب ظريف على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه من المحزن والمثير للسخرية أن وزارة الخارجية الأميركية تطالب الآن إيران باحترام الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب”.

وأضاف متوجهاً لبايدن: “إدارتك تتبع خطى ترامب وتحاول استخدام عقوباته غير القانونية كوسيلة ضغط. العادات البشعة لا تموت بسهولة. حان الوقت للتخلي عن هذه العادة”.

و أعلنت إيران الاثنين، أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع العقوبات الأميركية.

وقال مسؤول إيراني كبير في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، “إذا لم ترفع إدارة بايدن العقوبات قريبا فستقوم طهران بمزيد من التقليص لالتزاماتها في الاتفاق النووي”، وذلك بحسب “العربية”.