المغرب يسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا من 665 حالة ليوم الثلاثاء.



وذكرت الوزارة أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 496097 حالة.

كما سجلت المملكة 5 حالات وفاة جديدة نزولا من 6 وفيات ليوم الثلاثاء ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس 8818 حالة.

وتعافت 198 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 483363، بنسبة شفاء بلغت 97.4%.

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، أربعة ملايين و315 ألفا و800 شخص.

كما حصل على الجرعة الثانية ثلاثة ملايين و674 ألفا و251 شخصا.