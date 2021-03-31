شكرا لقرائتكم خبر عن «طرد مشبوه» يثير ذعر الشرطة الأمريكية في مبنى «الكونجرس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها استجابت اليوم الأربعاء، لنداء بعد العثور على طرد مشبوه في الطابق الأرضي في مبنى الكونجرس الأمريكي “الكابيتول”.
وذكرت قناة NBC4 الأمريكية أن الطرد عثر عليه في غرفة اجتماعات في الطابق الأرضي في مبنى مكاتب Rayburn House وتم إجلاء الموظفين بإجراء احترازي.
وطلبت الشرطة من جميع الموظفين والأفراد في المبنى البقاء في منطقة التجمع الخاصة بهم “حتى إشعار آخر”.
وأكدت شرطة الكونجرس، وفقا لـ”ديلي ميل”، في وقت لاحق أن الطرد لا يشكل أي خطر، وأعيد فتح المنطقة المحيطة بالمبنى.
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