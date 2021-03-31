شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تهدد العاملين بالصحة الرافضين للقاح بـ«الوقف عن العمل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء، إن على جميع العاملين بقطاع الصحة في إيطاليا الحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا في خطوة قد تثير الجدل تستهدف حماية المرضى والتصدي للداعين لعدم أخذ اللقاح.

وفي إيطاليا حركة قوية مناهضة للتطعيم. وأثار اكتشاف بؤر في مستشفيات بعد رفض العاملين فيها الحصول على اللقاح غضبا واسعا في بلد سجل أكثر من 109 آلاف حالة وفاة جراء المرض.

وجاء في قرار صدر اليوم الأربعاء وأقرته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي أن العاملين بقطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة "يتعين عليهم الحصول على اللقاح". وهدد القرار من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل دون أجر حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة في بيان: "الهدف من هذا الإجراء هو توفير الحماية، بقدر الإمكان، للأطقم الطبية ومساعديهم الذين يعملون في بيئة تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة".